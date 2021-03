Padre spara al figlio di 17 anni e lo uccide, tragedia a Senigallia (Di lunedì 29 marzo 2021) E’ stato arrestato l’uomo che questa sera, intorno alle 17.45, ha sparato contro il figlio di 17 anni uccidendolo . Quando sono arrivati i soccorsi per il ragazzo non c'era più nulla da fare. La tragedia... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 29 marzo 2021) E’ stato arrestato l’uomo che questa sera, intorno alle 17.45, hato contro ildi 17ndolo . Quando sono arrivati i soccorsi per il ragazzo non c'era più nulla da fare. La...

