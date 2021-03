Norvegia | critiche ad Haaland | “Qui non si vede nulla di ciò che fa a Dortmund”

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 marzo 2021) Non bastano i 14 gol in Champions League, i numeri in generale pazzeschi di Erlingcon la maglia del Borussia, per evitare le. Ininfatti, per le partite contro Gibilterra e Turchia, valide per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar nel 2022, tutti si aspettavano unformato Bundesliga, ma così non è stato: 0 gol in due partite, e piovono. Su tutti, molto duro Riise, ex terzino della Roma, che ai microfoni di VGTV dice la sua: “È uno che aè molto elogiato per come reagisce e mostra il suo carattere quando le cose non vanno. Ma qui di questo non si è visto”. SportFace.