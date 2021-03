Napoli | Petagna verso il rientro | fissata la data

(Di lunedì 29 marzo 2021) Si avvicina il ritorno in campo di Andrea: l’attaccante delè ai box per infortunio da quasi un mese e mezzo Si avvicina il ritorno in campo di Andrea. L’attaccante delè ai box per infortunio da quasi un mese e mezzo. Nonostante il giorno di riposo,si è allenato presso il centro sportivo di Castel Volturno e vorrebbe tornare a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in vista del match di Serie A contro il Crotone. Leggi su Calcionews24.com

Si avvicina il ritorno in campo di Andrea: l'attaccante delè ai box per infortunio da quasi un mese e ...Commenta per primo L'attuale stagione delè stata fortemente tormentata dagli infortuni. Gattuso ha dovuto fronteggiare a lungo le ... anche l'ultimo infortunato, pronto oramai al ...Si avvicina il ritorno in campo di Andrea Petagna: l'attaccante del Napoli è ai box per infortunio da quasi un mese e mezzo ...Gennaro Gattuso via via sta recuperando tutti gli effettivi, l'unico calciatore che resterà fermo fino a fine stagione è Ghoulam.