Matri, dormita nella case delle bambole. E la Nargi lo prende in giro

Corriere dello Sport.it

ROMA - Un uomo che non si risparmia affatto, Alessandro. Rientra a casa e si spoglia dei vestiti da dirigente della Lazio per entrare subito nei panni del papà. Gioca con le sue figlie, che tra travestimenti, risate e scherzi, lo fanno stancare ...ROMA - Un uomo che non si risparmia affatto, Alessandro Matri. Rientra a casa e si spoglia dei vestiti da dirigente della Lazio per entrare subito nei panni del papà. Gioca con le sue figlie, che tra ...