Mamma di 5 figli resta in coma e poi muore di Covid a 33 anni (Di lunedì 29 marzo 2021) Il dramma di Victoria Gallardo, : tutta la famiglia era positiva. Una madre di cinque figli che è stata in un coma farmacologico in lotta per la sua vita dopo aver contratto il Covid-19 è morta. Secondo un aggiornamento pubblicato su L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 29 marzo 2021) Il dramma di Victoria Gallardo, : tutta la famiglia era positiva. Una madre di cinqueche è stata in unfarmacologico in lotta per la sua vita dopo aver contratto il-19 è morta. Secondo un aggiornamento pubblicato su L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

lorenza27140085 : Ieri ho sentito una #mamma dire “Tizia e’ brava perché esce dal lavoro solo per far da mangiare a Caio poi torna ,s… - VinceIT : Così come decine di migliaia di genitori che non possono lasciare i figli piccoli a casa da soli a seguire la Dad.… - wushurabbit : @danteguest1 Siamo al punto. Mia nonna (è solo un es.) o la mamma che non ha 5 minuti liberi perché il lavoro, i fi… - miia_2018 : RT @_cieloitalia: 'Vasto in lacrime per Anna Zinni, morta improvvisamente a soli 29 anni' Mamma di tre figli. - CheLamenta : Una che mi piaceva anni fa ha messo una storia con il fratello bravi mamma e papà perché avete fatto due figli boni -