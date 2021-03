Lucio Presta spara a zero su Barbara D’Urso e Mauro Crippa

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 29 marzo 2021)controe Mediaset «Con la chiusura di L.N.È.L.D. (Live – Non è la, ndr.) si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quell’hard trash (sotto testata giornalistica) che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con D.L (Domenica Live, ndr.) e P.5. (Pomeriggio 5, ndr.). E aprire una stagione di rinnovamento. VideoNews ci pensi bene», la tocca piano, manager tra l’altro di molti artisti che lavorano in pianta stabile a Cologno Monzese. Ieri, infatti, come annunciato settimane fa, è andata in onda l’ultimo appuntamento con Live – Non è lasu Canale5, che nell’ultimo anno si è attestato sui 2 milioni di spettatori medi a puntata, troppo pochi per Canale5, regolarmente ...