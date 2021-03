Lo spinello libero farebbe bene a 'guardie e ladri'

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ha ragione la nonna dei fiori Erica Jong, 79 anni: senza il brivido del proibito, che fascino avrebbero gli spinelli? Anche per questo la sua New York, dove lei furoreggiò con ‘sex & drugs’, ha deciso di legalizzare marijuana e hashish. È il 14esimo Stato Usa a farlo: la diga è crollata. Cinque mesi fa altri tre Stati hanno liberalizzato le canne con un referendum, assieme al voto presidenziale. Ormai la maggioranza assoluta degli statunitensi è antiproibizionista, visti i risultati positivi ottenuti negli ultimi vent’anni in California, sempre pioniera. Ifici sono innumerevoli: le droghe leggere portano soldi non più alle mafie, ma alle casse pubbliche (New York prevede 350 milioni di entrate tassandole al 9%); si risparmiano i costi della repressione poliziesca; i tribunali si disintasano; si spezza il legame con le droghe pesanti; si decriminalizzano le ...

Ultime Notizie dalla rete : spinello libero

L'HuffPost

Personalmente, dopo il primoche mi fece solo tossire non ho riprovato. Men che meno quando vivevo a New York: vent'anni fa mi avrebbero arrestato, come se avessi osato fumare tabacco nel ...1 - MARIJUANA LIBERA, RIVOLUZIONE A NEW YORK Paolo Mastrolilli per 'La Stampa'a new york La Nuova Amsterdam copia quella vecchia, da cui in origine aveva preso il nome, o quasi. Lodiventaa New York, per almeno tre ...I benefici sono innumerevoli: le droghe leggere portano soldi non più alle mafie, ma alle casse pubbliche (New York prevede 350 milioni di entrate tassandole al 9%); si risparmiano i costi della repre ...Le finali dei campionati regionali di categoria verranno spalmate su due weekend, il 17-18 e il 24-25 aprile, sempre allo Stadio del Nuoto di Riccione. E in ben 26 di queste finali il Garden sarà pres ...