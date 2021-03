La Via Mercatorum propone la Carta del Mercante | un progetto d’amore verso la nostra terra e la sua gente

(Di martedì 30 marzo 2021) Un nuovodell’omonima associazione, che promuove il proprio territorio attrail turismo lento: piedi, bicicletta ma anche muli e cavalli. Non ci sono limiti: l’importante è partire e fermarsi in almeno 11 delle 80 strutture ricettive lungo il percorso

Cuore degli affari la Domus, la Casa dei mercanti, costruita in mattoni e tufo, nel 1301,... Crediamo, però, che il retro, suMazzanti, con l'alta e ripida scala abbia potuto attrarre il ...Era questa la "", il tragitto che veniva percorso dai mercanti del Medioevo prima che venisse costruita una strada più veloce e comoda, laPriula, realizzata sotto la dominazione ...Un nuovo progetto dell’omonima associazione, che promuove il proprio territorio attraverso il turismo lento: piedi, bicicletta ma anche muli e cavalli. Non ci sono limiti: l’importante è partire e fer ...Parte dalla Bassa val Seriana (Alzano, Nembro, Albino), passa dall'altopiano di Selvino e Aviatico per portarsi in val Brembana attraverso la val Serina e risalire fino al Passo del Verrobbio e al Pas ...