Juventus | Buffon verso l' addio | big straniera o addio al calcio nel suo futuro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Buffon

La notizia è arrivata un po' inattesa.non sarebbe soddisfatto del minutaggio che gli è stato riservato fa Pirlo. Il portiere ... 'Ma a quel punto non val la pena rimanere alla?' o anche:...In casasi lavora al futuro con un occhio di riguardo anche per la porta dove tra, Szczesny e la suggestione Donnarumma potrebbe muoversi qualcosa I prossimi saranno mesi importanti per la ...Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Nino Minoliti ha parlato di Gigi Buffon, chiamato a decidere il suo futuro: "Gigi Buffon non vanta poteri sovrannaturali però ...Gianluigi Buffon pensa ad un ruolo in Federcalcio, magari legato alla Nazionale, dopo il ritiro: le ultime. Gianluigi Buffon starebbe pensando all’addio alla Juve a fine stagion ...