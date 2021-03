Isola 15, quinta puntata: eliminata Vera Gemma che resta su Parasite Island, Awed contro tutti. In nomination vanno… (Di martedì 30 marzo 2021) Ilary Blasi ha condotto la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 15 su Canale 5. La conduttrice, dopo aver salutato gli opinionisti, si è collegata con Playa Palapa per iniziare un confronto con i naufraghi. I tre nominati, ovvero Awed, Vera Gemma e Gilles Rocca, si sono affrontati in una prova di apnea con delle ricompense in palio. A resistere di più in acqua è stato Gilles che ha scelto di prendere la farina come premio per il gruppo. Rientrati in Palapa, Ilary ha stuzzicato proprio Awed e Vera in merito alle liti avute con altri naufraghi negli scorsi giorni. La Gemma ha ribadito che molti concorrenti seguono come dei ‘cagnolini’ il loro leader, ovvero Rocca. Awed, invece, ha accusato Francesca Lodo di essere la ... Leggi su isaechia (Di martedì 30 marzo 2021) Ilary Blasi ha condotto lade L’dei Famosi 15 su Canale 5. La conduttrice, dopo aver salutato gli opinionisti, si è collegata con Playa Palapa per iniziare un confronto con i naufraghi. I tre nominati, ovveroe Gilles Rocca, si sono affrontati in una prova di apnea con delle ricompense in palio. A resistere di più in acqua è stato Gilles che ha scelto di prendere la farina come premio per il gruppo. Rientrati in Palapa, Ilary ha stuzzicato proprioin merito alle liti avute con altri naufraghi negli scorsi giorni. Laha ribadito che molti concorrenti seguono come dei ‘cagnolini’ il loro leader, ovvero Rocca., invece, ha accusato Francesca Lodo di essere la ...

