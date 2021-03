“Ilary Blasi? Non so chi sia” | Akash Kumar una furia dopo l’Isola dei Famosi

(Di lunedì 29 marzo 2021)è stata duramente attaccata dal’esperienza aldei: “Io non so manco chi sia lei”.probabilmente non si sarebbe mai immaginata consarebbe stato, nonostante una sola settimana di permanenza aldei, il concorrente che più avrebbe fatto discutere il pubblico del piccolo schermo. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Francesca Lodo è oggi una delle naufraghe della nuova edizione de L'isola dei famosi: rocordate dove l'abbiamo vista? Proprio in quel film.