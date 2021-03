Gol fantasma di Ronaldo, l’arbitro: «Mi sono scusato con l’allenatore» (Di lunedì 29 marzo 2021) Danny Makkelie, arbitro di Serbia Portogallo, ha parlato dopo il gol fantasma non convalidato a Cristiano Ronaldo A Bola ha intervistato Danny Makkelie, arbitro di Serbia Portogallo, tornando a parlare del gol non convalidato a Cristiano Ronaldo. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 «Secondo la politica FIFA, tutto quello che posso dire è che mi sono scusato con l’allenatore della nazionale, Fernando Santos, e la squadra portoghese per l’accaduto. Come squadra arbitrale, lavoriamo sempre duramente per prendere buone decisioni. Quando riceviamo notizie in questo modo, non ci soddisfa affatto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Danny Makkelie, arbitro di Serbia Portogallo, ha parlato dopo il golnon convalidato a CristianoA Bola ha intervistato Danny Makkelie, arbitro di Serbia Portogallo, tornando a parlare del gol non convalidato a Cristiano. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 «Secondo la politica FIFA, tutto quello che posso dire è che micondella nazionale, Fernando Santos, e la squadra portoghese per l’accaduto. Come squadra arbitrale, lavoriamo sempre duramente per prendere buone decisioni. Quando riceviamo notizie in questo modo, non ci soddisfa affatto». Leggi su Calcionews24.com

