Fabrizio Corona | la diagnosi choc dello psichiatra Meluzzi | «In carcere può suicidarsi» E Celentano scrive ai giudici

(Di lunedì 29 marzo 2021) «Il problema diè clinico. La sua storia clinica non è mai stata sufficientemente approfondita. Se qualcuno non si occuperà di lui rischia molto, di morire,...

Oggi, lunedì 29 marzo, Fabrizio Corona compie 47 anni. Dopo le dimissioni dal reparto psichiatrico dell'ospedale Niguarda di Milano, l'imprenditore ed ex re dei paparazzi è stato trasferito nel carcere di Monza. La madre ... molti amici, parenti e appartenenti al mondo dello spettacolo stanno mandando messaggi di solidarietà a Fabrizio Corona, adesso nel reparto psichiatrico del carcere di Monza e in sciopero della fame.