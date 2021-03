Enrico Vaime, morto il grande autore e conduttore televisivo (Di lunedì 29 marzo 2021) ... che ha appreso la notizia in diretta durante Che Tempo che Fa, ha commentato così la scomparsa dell'autore che aveva conosciuto agli inizi della sua carriera: " Enrico Vaime è mancato stasera, leggo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 marzo 2021) ... che ha appreso la notizia in diretta durante Che Tempo che Fa, ha commentato così la scomparsa dell'che aveva conosciuto agli inizi della sua carriera: "è mancato stasera, leggo ...

Corriere : È morto Enrico Vaime, uno dei più grandi autori della tv e della radio italiana - Agenzia_Ansa : E' morto Enrico Vaime, tra i più stimati autori di radio e tv. Aveva 85 anni #ANSA - chetempochefa : 'Per me è complicato dire quello che vorrei dire. È una gigantesca perdita, personalmente, per la sua famiglia, per… - bellaotero82 : RT @sebmes: E’ morto Enrico Vaime, grande autore per radio e televisione. - Skelter_65 : RT @GassmanGassmann: Addio ad Enrico Vaime, sempre acuto, intelligente, leggero, mai superficiale. RIP. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Vaime Addio ad Enrico Vaime, uno dei più grandi autori della tv e della radio ROMA. Lutto nel mondo dello spettacolo. Nella serata di domenica è scomparso all'età di 85 anni Enrico Vaime ( nella foto ), autore tra i maggiori del mondo della radio e della tv. Era ricoverato al policlinico Gemelli. Vaime era nato a Perugia il 19 gennaio 1936. Laureato in Giurisprudenza a ...

E' morto Enrico Vaime, autore radio e tv ROMA ( ITALPRESS ) " E' morto, all'età di 85 anni, a Roma, Enrico Vaime, autore televisivo, scrittore, drammaturgo, conduttore televisivo e radiofonico. Ha spesso firmato i suoi lavori in coppia con Italo Terzoli, con cui ha costituito la ditta artistica ...

E' morto Enrico Vaime, penna e anima del varietà ANSA Nuova Europa Addio a Enrico Vaime, stimato autore Tv ROMA (29 marzo 2021) - E' morto al Policlinico Gemelli di Roma Enrico Vaime. Considerato uno dei più grandi autori radiofonici e televisivi, aveva 85 anni. Nato a Perugia, laureato in Giurisprudenza a ...

Fabio Fazio: "Enrico Vaime gigantesca perdita, mi ha insegnato a ridere" Con queste parole Fabio Fazio ha reso omaggio, in diretta a Che tempo che fa, all’autore scomparso. Fazio ha lavorato con Vaime per molti anni al programma radiofonico Black Out, su Radio 2. “Mi ha in ...

