Cristiana Milanesi | ' Bisogna creare una cultura in cui diversità e inclusione rispondono a bisogni concreti'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cristiana Milanesi

TGCOM

Vulcanica e curiosa,si occupa da sempre di Risorse Umane e ha da poco lanciato la campagna #HereToBeHeard a favore delle donne : ecco la sua storia., P&O Director South Europe e ...Uno show di appena mezz'ora, nulla in confronto alle infinite seratedegli scorsi anni, in ... Fra le calciatrici, la numero uno èGirelli , della Juve. 'Nonostante il covid - ...Enlid (J), 61’ Helmvall (PB), 63’ Girelli (J), 66’ Staskova (J), 69’ Girelli (J), 72’ Girelli (J), 81’ Salvai (J), 87’ Girelli (J). Napoli Femminile – Empoli 3-3. 7’ Prugna (E), 12’ Glionna (E), 30’ C ...Vulcanica e curiosa, Cristiana Milanesi si occupa da sempre di Risorse Umane e ha da poco lanciato la campagna #HereToBeHeard a favore delle donne: ecco la sua storia. Cristiana, buongiorno. Siamo in ...