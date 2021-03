Covid, Draghi: dare speranza programmando riaperture. Le Regioni: certezze su vaccini (Di lunedì 29 marzo 2021) Con le Regioni, ha detto il premier, c'è il comune impegno ad assicurare non solo la sicurezza e la salute ma anche la ripresa dell'attività economica. E ha sottolineato: 500mila vaccinati al giorno è un obiettivo non lontano Leggi su rainews (Di lunedì 29 marzo 2021) Con le, ha detto il premier, c'è il comune impegno ad assicurare non solo la sicurezza e la salute ma anche la ripresa dell'attività economica. E ha sottolineato: 500mila vaccinati al giorno è un obiettivo non lontano

sole24ore : Un decreto #Covid per obbligare medici e infermieri a vaccinarsi. #Draghi: «Non va bene che operatori non vaccinati… - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni… - LegaSalvini : COVID, SALVINI: 'LAVORIAMO AL FIANCO DI DRAGHI PER VACCINI, RIMBORSI E RIAPERTURE DOPO PASQUA' - fabbri333 : Covid, Draghi a Regioni: 'Impegno sulla ripresa dell'attività economica' - Politica - ANSA - ezio14199935 : RT @byoblu: Draghi ha avanzato l'ipotesi di adottare la linea dura verso gli operatori sanitari che rifiutano la somministrazione del vacci… -