“Chiamami per nome” | per Francesca Michielin e Fedez arriva il disco di platino

"Chiamami per nome" ottiene oggi la certificazione di disco di platino: il singolo di Francesca Michielin e Fedez, arrivato al secondo posto alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Campioni, è il brano presentato alla kermesse più ascoltato al mondo secondo la classifica Billboard Global Excl. U.S. "Chiamami per nome" di Francesca Michielin e Fedez è estratto dall'album Feat (Fuori Dagli Spazi) La canzone è attualmente ai primi posti delle classifiche di Spotify, Amazon Music, Apple Music e iTunes e #2 nella classifica Airplay italiana dei brani più trasmessi in radio. Il video, che è stato girato in alcuni dei teatri più iconici di Milano, ha ...

