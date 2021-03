Calenda: Raggi bocciata in 80% risultati (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – “Premesso che per un sindaco che si ricandida essere bocciata dall’80% dei cittadini non mi sembra una gran risultato, oggi Raggi e’ l’unica che parla di Roma oltre a noi. E infatti anche noi cresciamo e siamo quarto partito alle comunali secondo i report.” “Questa e’ la Capitale peggiorata di piu’ in Europa in quanto a qualita’ dei servizi. Ed e’ comico vedere la Raggi che inaugura due volte gli stessi autobus o mezza aiuola. L’unica rivoluzione che serve a Roma e’ la buona amministrazione”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, in un’intervista rilasciata al Messaggero. Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – “Premesso che per un sindaco che si ricandida esseredall’80% dei cittadini non mi sembra una gran risultato, oggie’ l’unica che parla di Roma oltre a noi. E infatti anche noi cresciamo e siamo quarto partito alle comunali secondo i report.” “Questa e’ la Capitale peggiorata di piu’ in Europa in quanto a qualita’ dei servizi. Ed e’ comico vedere lache inaugura due volte gli stessi autobus o mezza aiuola. L’unica rivoluzione che serve a Roma e’ la buona amministrazione”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo, in un’intervista rilasciata al Messaggero.

