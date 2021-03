Buffon, aria d’addio? Poco partecipe alla Juventus (Di lunedì 29 marzo 2021) La Juventus continua la politica di svecchiamento della rosa. Tanti dubbi sul futuro di Buffon: ritiro o nuova avventura. La dura scelta di Agnelli Fare scelte complicate per crescere, questo è il diktat in casa Juventus e il prossimo rebus da risolvere sarà il futuro di Buffon. Stando a La Gazzetta dello Sport, il portiere bianconero dovrebbe lasciare la Vecchia Signora al termine della stagione. Ora gli interrogativi sono molti: nuova avventura? Ritiro? Domande che per ora non hanno alcuna risposta. Buffon si è sentito Poco coinvolto durante la stagione, nonostante abbia giocato le partite concordate. Non è facile guardarsi allo specchio e ripetersi di smettere, soprattutto per un monumento del calcio come il portiere italiano. Un ragazzotto di 42 anni, che si sente ancora il ... Leggi su zon (Di lunedì 29 marzo 2021) Lacontinua la politica di svecchiamento della rosa. Tanti dubbi sul futuro di: ritiro o nuova avventura. La dura scelta di Agnelli Fare scelte complicate per crescere, questo è il diktat in casae il prossimo rebus da risolvere sarà il futuro di. Stando a La Gazzetta dello Sport, il portiere bianconero dovrebbe lasciare la Vecchia Signora al termine della stagione. Ora gli interrogativi sono molti: nuova avventura? Ritiro? Domande che per ora non hanno alcuna risposta.si è sentitocoinvolto durante la stagione, nonostante abbia giocato le partite concordate. Non è facile guardarsi allo specchio e ripetersi di smettere, soprattutto per un monumento del calcio come il portiere italiano. Un ragazzotto di 42 anni, che si sente ancora il ...

