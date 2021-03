Bristol Dirt Race | la pioggia ferma tutto

(Di lunedì 29 marzo 2021) Doveva essere una domenica storica, quella della, ma Madre Natura aveva altri piani. E così, unaincessante ha spinto la NASCAR are lo spettacolo della gara sul mezzo miglio del Tennessee, ricoperto di terra per l’occasione. L’appuntamento con il ritorno al futuro è rimandato alle 4.18 questo pomeriggio, quando in Italia saranno le 22.18. La diretta è su Si Motori, canale tematico e in streaming di Sportitalia, che da quest’anno trasmette tutte le gare della Cup Series. Perché lahato la? Come sugli ovali su asfalto, anche le piste sterrate non amano molto la. Il problema si chiama fango, che impedisce la visibilità ai piloti ...

