Assegno unico, 250 euro a figlio dal mese di luglio. Ecco a chi spetta e come (Di lunedì 29 marzo 2021) Dobbiamo prendere atto che un idea passa dalla Leopolda alla Gazzetta Ufficiale , ha affermato Matteo Renzi. Il faticoso affinamento delle leggi - gli ha risposto il deputato Pd Stefano Lepri - non ...

matteosalvinimi : Il mio intervento su @Avvenire_Nei, che ringrazio. Bene l’assegno unico, risposta concreta per aiutare le famiglie… - graziano_delrio : L’Assegno unico è una riforma epocale per le famiglie ma anche un segno forte “di speranza”, di ripresa dopo la pan… - altrogiornorai1 : La Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia @elenabonetti presenta l’assegno unico a #OggièUnAltroGiorno… - bb91687509 : RT @marcodimaio: Alla Leopolda 2019 con @elenabonetti e tutti gli amici di @ItaliaViva abbiamo lanciato il #FamilyAct, un grande piano di i… - lumezgo77 : RT @matteosalvinimi: Il mio intervento su @Avvenire_Nei, che ringrazio. Bene l’assegno unico, risposta concreta per aiutare le famiglie, c… -