Amici 20, Lorella Cuccarini lancia dei guanti di sfida di classico ma c’è una sorpresa (Di lunedì 29 marzo 2021) Nel day time di Amici 20 in onda oggi, i ballerini Tommaso e Samuele hanno ricevuto una busta con una comunicazione molto importante da parte di Lorella Cuccarini. La maestra ha deciso di lanciare un guanto di sfida chiedendo ai ballerini di mettersi alla prova con una variazione di classico. La reazione dei ragazzi è stata chiaramente quella che ci si aspettava: non pensano di avere le carte in regola per poterlo fare e trovano che la sfida non sia equa. Sia Samuele che Tommaso non capiscono come Lorella possa aver pensato a questa sfida che li vedrebbe contrapposti ad Alessandro ma attendono di parlare con le loro insegnanti prima di capire il da farsi. Ad Amici 20 la Peparini dice no al guanto di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 29 marzo 2021) Nel day time di20 in onda oggi, i ballerini Tommaso e Samuele hanno ricevuto una busta con una comunicazione molto importante da parte di. La maestra ha deciso dire un guanto dichiedendo ai ballerini di mettersi alla prova con una variazione di. La reazione dei ragazzi è stata chiaramente quella che ci si aspettava: non pensano di avere le carte in regola per poterlo fare e trovano che lanon sia equa. Sia Samuele che Tommaso non capiscono comepossa aver pensato a questache li vedrebbe contrapposti ad Alessandro ma attendono di parlare con le loro insegnanti prima di capire il da farsi. Ad20 la Peparini dice no al guanto di ...

Advertising

dbrmntgn : RT @cvmxlls: CIOÈ VOI MI STATE DICENDO CHE ABBIAMO PERSO UN INTERO DAYTIME PER SEGUIRE LO SCHERZO SENZA SENSO DI LORELLA? #Amici2020 #amici… - tisaeninae : RT @pratofioritoe: abbiamo perso 25 minuti per uno scherzo ignobile? Amici di Lorella ?????????? #Amici20 - cvmxlls : CIOÈ VOI MI STATE DICENDO CHE ABBIAMO PERSO UN INTERO DAYTIME PER SEGUIRE LO SCHERZO SENZA SENSO DI LORELLA?… - pratofioritoe : abbiamo perso 25 minuti per uno scherzo ignobile? Amici di Lorella ?????????? #Amici20 - annatomasi1 : RT @twittantoridi: Provocazione riuscita, brava Lorella! Cuccarini 10 - Celentano 0 - @LCuccarini #Amici20 #amici -