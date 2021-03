Agenzia del Demanio, per i beni statali nascerà il fascicolo digitale (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia del Demanio prosegue e accelera il processo di digitalizzazione dei dati sul patrimonio immobiliare dello Stato per consentire una conoscenza tecnica più completa dei beni gestiti. L’obiettivo è quello di arrivare ad un “fascicolo digitale”, una raccolta strutturata di dati e modelli tridimensionali, totalmente dematerializzata, che tramite la geolocalizzazione, consentirà di digitalizzare tutte le informazioni riguardanti il patrimonio immobiliare pubblico. A questo scopo l’Agenzia del Demanio ha sviluppato internamente la piattaforma di condivisione dati UpDATe nell’ambito delle gare gestite come Stazione Appaltante con l’applicazione del metodo BIM (Building Information Modeling) che permette di dematerializzare totalmente il processo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’delprosegue e accelera il processo di digitalizzazione dei dati sul patrimonio immobiliare dello Stato per consentire una conoscenza tecnica più completa deigestiti. L’obiettivo è quello di arrivare ad un “”, una raccolta strutturata di dati e modelli tridimensionali, totalmente dematerializzata, che tramite la geolocalizzazione, consentirà di digitalizzare tutte le informazioni riguardanti il patrimonio immobiliare pubblico. A questo scopo l’delha sviluppato internamente la piattaforma di condivisione dati UpDATe nell’ambito delle gare gestite come Stazione Appaltante con l’applicazione del metodo BIM (Building Information Modeling) che permette di dematerializzare totalmente il processo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Se non posso benedire coppie gay neppure le palme', la protesta del parroco di Bonassola #ANSA - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni… - Agenzia_Ansa : Sono 19.611 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 297 le vittime, secondo i dati del m… - astrazenecco : RT @RibModerato: Un grazie a Cazzavaglia da parte di tutti gli operatori del turismo nei paesi in cui la folle politica delle chiusura è or… - IlModeratoreWeb : Agenzia del Demanio, per i beni statali nascerà il fascicolo digitale - -