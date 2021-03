(Di lunedì 29 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sarà un ritorno a scuola in, non appena le norme lo consentiranno, quello in arrivo per ledi. Tutto ciò grazie al doppio test, sierologico pungidito e “salivare molecolare”, che verrà utilizzato su tutti gli studenti delleelementari, medie e superiori oltre che sul personale scolastico già vaccinato, subito dopo le vacanze tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

manuela1877 : RT @ilNotiziarioInd: A Bollate si faranno tamponi e screening nelle scuole per un rientro “in sicurezza” - ilNotiziarioInd : A Bollate si faranno tamponi e screening nelle scuole per un rientro “in sicurezza” -

Ultime Notizie dalla rete : Bollate faranno

Il Notiziario

... molto probabilmente sarà trasferito nel carcere dinel quale dovrebbe restare fino alla ... lo hanno sottoposto a terapia antibiotica e quasi certamente gliun esame per valutare il suo ..."Bisogna aspettare i dati del Cts " ha ribadito " e poi sile valutazioni del caso, per ora ... per questo i comuni della cintura sono stati chiusi, con l'istituzione di zone rosse a, ...Chi vive a Frosinone, nel Lazio, se vuole può mettere in conto una vacanza a Barcellona per il week end di Pasqua in arrivo. Potrà prendere la macchina, uscire fuori dal Comune, parcheggiare all’aerop ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid Lombardia, mercoledì Curcio e Figliuolo in regione. Oggi 1.793 casi. DIRETTA ...