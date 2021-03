Vaccini, il ministero aggiorna i moduli per il consenso informato: novità per AstraZeneca (Di domenica 28 marzo 2021) Chi si sottoporrà al vaccino anti Covid-19 adesso dovrà firmare un nuovo modulo del consenso informato. Il ministero della Salute ha infatti provveduto nelle scorse ore ad emanare una circolare con la quale aggiorna i moduli già presenti sulla piattaforma di prenotazione che ogni cittadino deve scaricare, firmare e portare con sé al momento della vaccinazione. L’aggiornamento del modulo di consenso alla vaccinazione Covid-19 è stato predisposto da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Insieme al modulo sono state aggiornate anche le note informative relative ai Vaccini Covid-19 AstraZeneca, Moderna e Comirnaty- BioNTech/Pfizer, predisposte da Aifa. Nella circolare firmata dal direttore della ... Leggi su tpi (Di domenica 28 marzo 2021) Chi si sottoporrà al vaccino anti Covid-19 adesso dovrà firmare un nuovo modulo del. Ildella Salute ha infatti provveduto nelle scorse ore ad emanare una circolare con la qualegià presenti sulla piattaforma di prenotazione che ogni cittadino deve scaricare, firmare e portare con sé al momento della vaccinazione. L’mento del modulo dialla vaccinazione Covid-19 è stato predisposto da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Insieme al modulo sono statete anche le note informative relative aiCovid-19, Moderna e Comirnaty- BioNTech/Pfizer, predisposte da Aifa. Nella circolare firmata dal direttore della ...

