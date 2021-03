Un posto al sole sospeso per Covid, Maurizio Aiello dichiara: “E’ una fake news!” (Di domenica 28 marzo 2021) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente uno degli interpreti della nota soap opera Un posto al sole. La notizia della positività di due attori si era diffusa ieriLa notizia si era diffusa nella mattinata di ieri, ovvero che sul set alcuni attori erano stati trovati positivi al tampone rapido per il Covid. Ma è arrivata poi la smentita da parte di uno degli attori storici della mitica soap opera della Rai. Maurizio Aiello dichiara: é una fake Nella mattinata di ieri si era diffusa la voce, tramite un noto portale di informazione giornalistica che due attori della soap opera storica, Un posto al sole, fossero risultati positivi al tampone rapido per Covid. LEGGI ... Leggi su formatonews (Di domenica 28 marzo 2021) Vediamo insieme che cosa hato direttamente uno degli interpreti della nota soap opera Unal. La notizia della positività di due attori si era diffusa ieriLa notizia si era diffusa nella mattinata di ieri, ovvero che sul set alcuni attori erano stati trovati positivi al tampone rapido per il. Ma è arrivata poi la smentita da parte di uno degli attori storici della mitica soap opera della Rai.: é unaNella mattinata di ieri si era diffusa la voce, tramite un noto portale di informazione giornalistica che due attori della soap opera storica, Unal, fossero risultati positivi al tampone rapido per. LEGGI ...

