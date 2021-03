Traffico Roma del 28-03-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 marzo 2021) Luceverderitrovati dalla redazione di Luceverde studio Marina riccomi in zona Torre Angela e rallentamenti segnalati dalla polizia locale per incidente su via dell’Archeologia in corrispondenza dei via Pietro anderloni un secondo incidente poi su via di Monteverde in prossimità di via Francesco Durante rallentamenti al Torrino sempre a causa di un incidente in largo clinio misserville all’altezza di viale Beata Vergine del Carmelo proseguono i lavori di allestimento del circuito di Formula e all’EUR diverse le strade interessate limitazioni alla circolazione con chiusure e divieti specie in orario serale fino al 18 aprile trasporto pubblico resta chiusa per l’intera giornata di oggi la linea C della metropolitana lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni il servizio comunque Garantito da autobus sostitutivi a copertura dell’intera tratta per i ...