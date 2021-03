Svizzera-Lituania in ritardo: la porta è più alta rispetto allo standard (Di domenica 28 marzo 2021) Incredibile quello che sta accadendo in Svizzera-Lituania, gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Il funzionario FIFA ha infatti appurato che la porta del campo di San Gallo supera il limite dei 2,44 metri d’altezza e non è quindi regolamentare. Fischio d’inizio rimandato fino a quando non verrà sostituita. Il match è valevole per la seconda giornata delle qualificazioni della rassegna iridata e interessa da vicino l‘Italia visto che entrambe le squadre, con tutta probabilità, si giocheranno il primo posto in classifica. AGGIORNAMENTO ORE 21:05 – La partita è cominciata con circa venti minuti di ritardo, porta sostituita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Incredibile quello che sta accadendo in, gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Il funzionario FIFA ha infatti appurato che ladel campo di San Gsupera il limite dei 2,44 metri d’altezza e non è quindi regolamentare. Fischio d’inizio rimandato fino a quando non verrà sostituita. Il match è valevole per la seconda giornata delle qualificazioni della rassegna iridata e interessa da vicino l‘Italia visto che entrambe le squadre, con tutta probabilità, si giocheranno il primo posto in classifica. AGGIORNAMENTO ORE 21:05 – La partita è cominciata con circa venti minuti disostituita. SportFace.

Advertising

FABI0TRP2punt0 : RT @sportface2016: #EuropeanQualifiers| Incredibile in #SvizzeraLituania: la porta è troppo alta, fischio d'inizio rimandato - CdT_Online : Episodio curioso al Kybunpark Gallo: le misure di una delle due porte non erano corrette - Il match tra Svizzera e… - RosolinoPas : Immagini da Svizzera - Lituania è quello di cui abbiamo bisogno in questa domenica sera Non credo di aver capito be… - sportface2016 : #EuropeanQualifiers| Incredibile in #SvizzeraLituania: la porta è troppo alta, fischio d'inizio rimandato - Marco_The_Pecof : RT @unpesceveloce: @delinquentweet nel caso ve lo stiate perdendo, Svizzera-Lituania non può iniziare perché una porta è 5 cm troppo alta.… -