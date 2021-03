Sileri | ' Un ultimo sforzo di tre settimane e poi tutta Italia zona gialla o anche bianca'

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: 'Serve un ultimo sforzo per far scendere l'Rt' #Covid - MichelaRoi : RT @globalistIT: - globalistIT : - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Sileri: 'Serve un ultimo sforzo per far scendere l'Rt' #Covid - raffacimolai : @piersileri Dott. Sileri buongiorno. Sto seguendo il problema degli iscritti AIRE che vorrebbero vaccinarsi in Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri ultimo

...unsforzo", tre settimane "e poi, se il diavolo e le varianti non ci mettono le corna, da maggio tutta l`Italia sarà in giallo e qualche Regione anche in bianco". Parole di Pierpaolo, ..."Facciamo unsforzo e poi, se il diavolo e le varianti non ci mettono le corna, da maggio tutta l'Italia sarà in giallo e qualche Regione anche in bianco". Lo dice Pierpaolo, ...Il viceministro alla Salute: “Trend in miglioramento”. Figliuolo: “Per Pasqua in arrivo 3 milioni di dosi”, ma Draghi richiama le Regioni su Sputnik ...Facciamo un ultimo sforzo “e poi, se il diavolo e le varianti non ci mettono le corna, da maggio tutta l’Italia sarà in giallo e qualche Regione anche in bianco”. Lo dice in un’intervista a il ...