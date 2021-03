Sequestra la fidanzata e la costringe a camminare nuda nel bosco: arrestato (Di domenica 28 marzo 2021) Una vergognosa storia di violenza fisica e psicologica quella andata in atto nel bresciano, conclusa con una caccia all'uomo estesa su tutta la provincia. I carabinieri delle stazioni di Orzinuovi, ... Leggi su globalist (Di domenica 28 marzo 2021) Una vergognosa storia di violenza fisica e psicologica quella andata in atto nel bresciano, conclusa con una caccia all'uomo estesa su tutta la provincia. I carabinieri delle stazioni di Orzinuovi, ...

