Quagliarella | “Il mio rimpianto è quella traversa da centrocampo col Napoli | solo Diego segnò così”

(Di domenica 28 marzo 2021) Splendida intervista di Fabioalla Gazzetta dello Sport. Ovviamente parla anche dima non. Gli chiedono del più bel gol mancato e lui non ha dubbi. «Esordio con ilal vecchio San Paolo (30 agosto 2009, contro il Livron, Donadoni in panchina). Tiro dapiena. Sul momento ho pensato: “L’ultimo che ha fatto gol da qui si chiamava. Quell’anno segnai undici reti. Sarei stato più contento se avessi fattoquel primo gol. E alla domanda: “Quanti gol hai segnato nel?”. Risposta “Uno. Da. Fine”.mi dà un fastidio che neppure immagina». Ricorda le ore passate sul campetto vicino casa dei genitori. ...

