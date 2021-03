Masters 1000 Miami, risultati 27 marzo: avanzano Tsitsipas, Rublev e Karatsev. Bene Musetti e Sonego, out Fognini (Di domenica 28 marzo 2021) Si sono completati i match di secondo al turno al Masters 1000 di Miami. Esordio sul velluto per Stefanos Tstsipas, che supera agevolmente il bosniaco Damir Dzhumur con il punteggio di 6-1 6-4. Ora il greco affronterà Kei Nishikori, protagonista di una delle tante “maratone” di giornata. Infatti il tennista giapponese ha superato dopo quasi tre ore di gioco lo sloveno Aljaz Bedene con il punteggio di 7-6 5-7 6-4. Tutto facile anche per altri due possibili favoriti della vigilia, i russi Andrey Rublev e Aslan Karatsev. Il primo ha superato agevolmente per 6-1 6-2 l’americano Tennys Sandgren, mentre il secondo ha sconfitto il kazako Mikhail Kukushkiin con il punteggio di 6-4 6-3. Karatsev non sarà il prossimo avversario di Fabio Fognini, perchè il ligure non ha ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Si sono completati i match di secondo al turno aldi. Esordio sul velluto per Stefanos Tstsipas, che supera agevolmente il bosniaco Damir Dzhumur con il punteggio di 6-1 6-4. Ora il greco affronterà Kei Nishikori, protagonista di una delle tante “maratone” di giornata. Infatti il tennista giapponese ha superato dopo quasi tre ore di gioco lo sloveno Aljaz Bedene con il punteggio di 7-6 5-7 6-4. Tutto facile anche per altri due possibili favoriti della vigilia, i russi Andreye Aslan. Il primo ha superato agevolmente per 6-1 6-2 l’americano Tennys Sandgren, mentre il secondo ha sconfitto il kazako Mikhail Kukushkiin con il punteggio di 6-4 6-3.non sarà il prossimo avversario di Fabio, perchè il ligure non ha ...

