La protesta arriva in chiesa: l’associazione Quinto Elemento interrompe la Messa della Domenica delle Palme (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Serviva una manifestazione importante e il luogo giusto per mettere in scena una protesta che potesse lasciare il segno. E così Andrea Maio, presidente dell’associazione culturale ‘Quinto Elemento’, ha deciso di interrompere la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme all’interno della Basilica della Madonna delle Grazie. Una protesta civile, un modo ‘rumoroso’ per sensibilizzare i presenti, stupiti, come il celebrante del resto, sulla situazione che sta vivendo il settore culturale da un anno a questa parte. L’azione è stata fulminea, un braccio alzato per prendere la parola, pochi passi per ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Serviva una manifestazione importante e il luogo giusto per mettere in scena unache potesse lasciare il segno. E così Andrea Maio, presidente delculturale ‘’, ha deciso dire la celebrazione eucaristicaall’internoBasilicaMadonnaGrazie. Unacivile, un modo ‘rumoroso’ per sensibilizzare i presenti, stupiti, come il celebrante del resto, sulla situazione che sta vivendo il settore culturale da un anno a questa parte. L’azione è stata fulminea, un braccio alzato per prendere la parola, pochi passi per ...

