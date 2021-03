Frey: «Radu deve andare a giocare, Musso mi piace. Sullo scudetto…» (Di domenica 28 marzo 2021) Sebastian Frey ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della corsa scudetto e del prossimo portiere dell’Inter Sebastian Frey, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’Inter quale favorita numero uno per la vittoria dello Scudetto. SCUDETTO – «Non vorrei gufare, anche se possiamo dire che è l’assoluta favorita. E da tifoso, mi auguro di cuore che possa farcela». Musso – «Musso mi piace, può essere il profilo giusto. Si è inserito velocemente in Serie A e oggi è uno dei migliori, lo considero completo. E non snobberei gli italiani, come Cragno. In ogni caso, al netto del nome, non sarà facile sostituire un giorno uno come Handa». Radu – «deve andare a giocare, assolutamente. Ha già fatto esperienza, al Genoa ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Sebastianha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della corsa scudetto e del prossimo portiere dell’Inter Sebastian, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’Inter quale favorita numero uno per la vittoria dello Scudetto. SCUDETTO – «Non vorrei gufare, anche se possiamo dire che è l’assoluta favorita. E da tifoso, mi auguro di cuore che possa farcela».– «mi, può essere il profilo giusto. Si è inserito velocemente in Serie A e oggi è uno dei migliori, lo considero completo. E non snobberei gli italiani, come Cragno. In ogni caso, al netto del nome, non sarà facile sostituire un giorno uno come Handa».– «, assolutamente. Ha già fatto esperienza, al Genoa ...

Advertising

M_Palmi98 : RT @BandieraInter: ??#Frey: 'Ecco su chi punterei dopo #Handanovic. #Radu? Deve andare in prestito' - BandieraInter : ??#Frey: 'Ecco su chi punterei dopo #Handanovic. #Radu? Deve andare in prestito' - TuttoMercatoWeb : Frey: 'Musso perfetto per il dopo-Handanovic'. E a Radu consiglia: 'Vai a giocare in prestito' - FcInterNewsit : Frey: 'Scudetto, Inter assoluta favorita. Radu? Deve andare a giocare. Mi piacciono Musso e Cragno' -