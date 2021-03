Europei Under 21, quarti di finale: il tabellone e gli accoppiamenti (Di domenica 28 marzo 2021) Entrano nel vivo gli Europei Under 21. La rassegna continentale – in programma a marzo per quanto concerne la fase a gironi e a giugno per la fase finale – è pronta ad emettere i primi verdetti. Le prime due di ciascun raggruppamento si qualificano per il turno successivo e Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le cronache e le parole dei protagonisti per vivere in prima persona questa fase del torneo. Di seguito gli accoppiamenti e il tabellone dei quarti di finale. tabellone e accoppiamenti Vincitore girone D – Seconda girone B Vincitore girone B – Seconda girone D Vincitore girone C – Seconda girone A Vincitore girone A – Seconda girone C SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Entrano nel vivo gli21. La rassegna continentale – in programma a marzo per quanto concerne la fase a gironi e a giugno per la fase– è pronta ad emettere i primi verdetti. Le prime due di ciascun raggruppamento si qualificano per il turno successivo e Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le cronache e le parole dei protagonisti per vivere in prima persona questa fase del torneo. Di seguito glie ildeidiVincitore girone D – Seconda girone B Vincitore girone B – Seconda girone D Vincitore girone C – Seconda girone A Vincitore girone A – Seconda girone C SportFace.

Advertising

GazzettadellaSp : Europei Under 21 e qualificazioni Mondiali: tanti aquilotti impegnati nelle nazionali - pingioriroberto : RT @1913parmacalcio: C'è anche #Sohm in campo per la Svizzera contro la Croazia nel match degli Europei Under 21 ?? #U21EURO | #CrociatiIn… - Gazzettino : Europei #under 21, il ct spagnolo: «Sconvolto dall'atteggiamento dell'#italia» - De_Sand88 : RT @1913parmacalcio: C'è anche #Sohm in campo per la Svizzera contro la Croazia nel match degli Europei Under 21 ?? #U21EURO | #CrociatiIn… - elpascualeno : RT @1913parmacalcio: C'è anche #Sohm in campo per la Svizzera contro la Croazia nel match degli Europei Under 21 ?? #U21EURO | #CrociatiIn… -