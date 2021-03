Drogba Junior colpisce | primo gol con la Folgore Caratese

(Di domenica 28 marzo 2021) Oggi è arrivato ilgol in Italia per il giovane Isaac, l’attaccante classe 2000 veste la maglia della, squadra di Serie D presieduta da Michele Criscitiello. Il figlio di Didier, ex attaccante del Chelsea, alla terza presenza da subentrante, ha deciso la gara contro la Caronnese al minuto 84? GUARDA IL VIDEO L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

è un attaccante - come il padre - classe 2000, arrivato in Brianza a titolo definitivo. "La notizia dei falsi positivi ci fa assolutamente piacere " spiega il direttore sportivo ...Sono state 24 ore particolarmente pimpanti in Lombardia all'interno delle società partecipanti in Serie D. La Folgore Caratese ha infatti tesserato Isaac, figlio di Didier, ex attaccante del Chelsea, nato a Parigi nel dicembre 2000. A pochi chilometri di distanza, invece, è stato ufficializzato il nuovo tecnico del Legnano: l'ex fantasista dell'...