Crash Bandicoot 4 su PC, gli hacker battono il DRM always online in meno di un giorno (Di domenica 28 marzo 2021) Crash Bandicoot 4: It's About Time è stato pubblicato su PC solamente lo scorso 26 marzo, ma sono bastate veramente poche ore per riuscire a generare diverso malcontento fra i giocatori. Il titolo, infatti, è protetto da un DRM che richiede una connessione a internet costante per garantirvi l'accesso al gioco e, nel caso ve lo foste scordato, Crash 4 è un platform single-player privo di multiplayer online. Inutile dire che la community non l'ha presa benissimo. La rabbia dei giocatori ha prontamente attivato la comunità hacker, la quale si è rapidamente fiondata al cracking del DRM di Battle.net e, dopo neanche 24 ore, abbiamo già avuto i primi risultati.

