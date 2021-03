Coldiretti: +20% spesa nel weekend per la Pasqua in lockdown (Di domenica 28 marzo 2021) L'aumento della spesa familiare per le feste è rafforzato dalla prospettiva di chiusura per servizio al tavolo e al bancone fino al 30 aprile di tutti i 360mila bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi presenti lungo l'intera Penisola con un crack da 7 miliardi per l'intero mese, sottolinea l'associazione degli agricoltori Leggi su rainews (Di domenica 28 marzo 2021) L'aumento dellafamiliare per le feste è rafforzato dalla prospettiva di chiusura per servizio al tavolo e al bancone fino al 30 aprile di tutti i 360mila bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi presenti lungo l'intera Penisola con un crack da 7 miliardi per l'intero mese, sottolinea l'associazione degli agricoltori

Advertising

RaiNews : La sospensione del servizio al tavolo e al bancone fino al 30 aprile di tutti i bar, ristoranti, pizzerie ed agritu… - coldirettisicil : Coldiretti: 'Pasqua in zona rossa e gli italiani cucinano a casa: +20% di spesa nel weekend' - Giornale di Sicilia - IlFattoNisseno : Covid, Coldiretti: +20% spesa nel weekend per lockdown di Pasqua - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: L’allarme della Coldiretti per le quotazioni di benzina e gasolio, ai massimi da 20 settimane. Rischio stangata per altri b… - hockey_yel_red : RT @ilgiornale: L’allarme della Coldiretti per le quotazioni di benzina e gasolio, ai massimi da 20 settimane. Rischio stangata per altri b… -