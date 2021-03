Ciclismo, Fabio Jakobsen potrebbe tornare a gareggiare al Giro di Turchia 2021 (Di domenica 28 marzo 2021) Fabio Jakobsen, dopo la bruttissima caduta in cui è stato coinvolto ad agosto scorso, al Giro di Polonia, potrebbe tornare alle gare molto presto. Stante quanto dichiarato a Het Laatste Nieuws da Patrick Lefevere, il team manager della squadra dello sprinter neerlandese, la Deceuninck-Quick Step, la speranza del sodalizio belga è di far esordire l’ex campione dei Paesi Bassi al prossimo Giro di Turchia. La gara a tappe turca, alla quale Jakobsen ha già partecipato nel 2019, si terrà a metà aprile. Come al solito offrirà molte occasioni per gli sprinter e i ritmi blandi a cui, sovente, il gruppo affronta le tappe, sono l’ideale per permettere al neerlandese di rientrare con calma e riprendere confidenza con le dinamiche del ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021), dopo la bruttissima caduta in cui è stato coinvolto ad agosto scorso, aldi Polonia,alle gare molto presto. Stante quanto dichiarato a Het Laatste Nieuws da Patrick Lefevere, il team manager della squadra dello sprinter neerlandese, la Deceuninck-Quick Step, la speranza del sodalizio belga è di far esordire l’ex campione dei Paesi Bassi al prossimodi. La gara a tappe turca, alla qualeha già partecipato nel 2019, si terrà a metà aprile. Come al solito offrirà molte occasioni per gli sprinter e i ritmi blandi a cui, sovente, il gruppo affronta le tappe, sono l’ideale per permettere al neerlandese di rientrare con calma e riprendere confidenza con le dinamiche del ...

