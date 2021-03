Bar e ristoranti aperti e con clienti ai tavoli in zona rossa | multe e chiusure forzate

Advertising

matteosalvinimi : Oggi è il 27 marzo. Se dopo Pasqua, fra dieci giorni, la situazione sanitaria in tante città italiane sarà tornata… - matteosalvinimi : ...si riaprano (ovviamente in sicurezza) le attività chiuse a partire da ristoranti, teatri, palestre, cinema, bar,… - fattoquotidiano : DIETROFRONT LEGHISTA Dopo aver avallato le restrizioni di 15 giorni fa, ora vogliono riaprire “ristoranti, bar, ora… - Miti_Vigliero : RT @MMmarco0: È inspiegabile e quasi criminale il fatto che venga totalmente ignorato il contagio aerosol. È sostanzialmente la principal… - Samir78274853 : RT @cremino01: Sono uscita per andare al panificio, sono passata davanti una chiesa ed era pieno, P I E N O di persone. Coi bar, ristoranti… -

Ultime Notizie dalla rete : Bar ristoranti

Il Giorno

Dopo Pasqua si torna alle lezioni in presenza a scuola fino alla prima media anche nelle zone rosse, ma fino al 30 aprile vietati gli spostamenti, saracinesche abbassate pere zona gialla cancellata. Posticipata a data da destinarsi la riapertura di palestre e teatri. Tensioni nella maggioranza con chi spinge per un allentamento delle restrizioniAncoraaperti e feste clandestine in abitazione . Ieri sera i poliziotti della Divisione amministrativa della Questura hanno disposto la chiusura per 5 giorni del secretWhite Rabbit di via Garigliano, all'Isola : all'interno del locale c'erano dieci avventori, tutti senza mascherina, che stavano consumando alimenti e bevande seduti ai tavolini; già due settimane ...Una dicitura che ha scatenato il panico e che ha indotto il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, a chiarire la vicenda in un'apposita diretta social di qualche minuto fa: "L'asporto ...Covid, Pasqua in zona rossa: l'aumento della spesa non compensa le perdite L'aumento della spesa familiare per le feste è rafforzato dalla prospettiva di chiusura per servizio al tavolo e al bancone ...