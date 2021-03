Amici 2021 il serale: rivalità tra Celentano e Cuccarini (Di domenica 28 marzo 2021) Seconda puntata per il serale di Amici 2021. In questa serata la rivalità tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini ha fatto da padrona. Curiosi di sapere cosa è successo? Vi propongo qui il resoconto della serata. Amici 2021 vola la rivalità? Questa serata inizia sin da subito con le scintille della Celentano. Maria de Filippi una volta presentato tutti i protagonisti, chiede ad Alessandra Celentano se tra i giudici disprezza qualcuno. Senza battere ciglio lei afferma che Stefano de Martino non le sta particolarmente simpatico. Quest’ultimo le risponde simpaticamente che si odia sempre prima di amare! Di tutta risposta Maria gli dice che in amore ad Amici lui ha già dato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Seconda puntata per ildi. In questa serata latra Alessandrae Lorellaha fatto da padrona. Curiosi di sapere cosa è successo? Vi propongo qui il resoconto della serata.vola la? Questa serata inizia sin da subito con le scintille della. Maria de Filippi una volta presentato tutti i protagonisti, chiede ad Alessandrase tra i giudici disprezza qualcuno. Senza battere ciglio lei afferma che Stefano de Martino non le sta particolarmente simpatico. Quest’ultimo le risponde simpaticamente che si odia sempre prima di amare! Di tutta risposta Maria gli dice che in amore adlui ha già dato ...

NicolaMorra63 : Beati gli ultimi perchè saranno i primi... Ma, in Calabria, non siamo affatto gli ultimi quanto ai vaccinati nella… - fattoquotidiano : FLOP LOMBARDO Il povero presidente arranca e cosa gli si va a chiedere? Se per caso esista “un sentimento centralis… - fattoquotidiano : Parla l'esperto di cyberspionaggio: 'La Russia non vuole una guerra con l’Ovest, ma non diventeremo amici' [di Mich… - nick_tara92 : RT @Infomusica_blog: Amici 20, l'eliminazione di Leonardo Lamacchia emblema di un programma solo per ragazzine - PazzeskaMilano2 : Meno male che c’è ancora qualcuno che di musica ne capisce e dice le cose come stanno #amici20 -