Amici 20 serale: seconda puntata tra lacrime e ormoni impazziti (Di domenica 28 marzo 2021) Amici 20: la seconda puntata del serale si è conclusa, ma con un ballottaggio ingiusto, ormoni (ancora una volta) impazziti e ovviamente lacrime La seconda puntata del serale di Amici 20 si è conclusa da poche ore e l'amaro che ha lasciato in bocca ai più è anche peggio di quello della scorsa settimana. Ancora una volta, infatti, il talento ha perso per dare spazio a scenette televisive (che ormai hanno anche altamente stancato). Le parole canto e ballo, come leggevo poco fa su alcuni commenti social, quando si esibiscono alcune persone che ancora sono in gara, scompaiono letteralmente dal vocabolario. E si, sto parlando in particolar modo delle ballerine Rosa e Martina e del cantante Deddy, ...

