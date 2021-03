Un revival di Ally McBeal é in lavorazione: chi tornerà nel cast? (Di sabato 27 marzo 2021) Un revival di Ally McBeal potrebbe essere all’orizzonte. Le strampalate vicende della giovane avvocatessa, interpretata da Calista Flockhart, hanno segnato un’epoca televisiva, diventando in breve tempo un fenomeno della cultura pop. Stando a quanto svelato da diversi media americani, Deadline e TV Line fra i primi, il revival di Ally McBeal sarebbe in lavorazione presso la compagnia di produzione, la 20th Century Fox TV, già dietro lo sviluppo della serie originale. Secondo le prime indiscrezione, il creatore David E. Kelley sarebbe stato interpellato al riguardo, ma non in qualità di sceneggiatore. Chi tornerà nel revival di Ally McBeal? Finora l’unica attrice ad essere stata contattata è la ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 marzo 2021) Undipotrebbe essere all’orizzonte. Le strampalate vicende della giovane avvocatessa, interpretata da Calista Flockhart, hanno segnato un’epoca televisiva, diventando in breve tempo un fenomeno della cultura pop. Stando a quanto svelato da diversi media americani, Deadline e TV Line fra i primi, ildisarebbe inpresso la compagnia di produzione, la 20th Century Fox TV, già dietro lo sviluppo della serie originale. Secondo le prime indiscrezione, il creatore David E. Kelley sarebbe stato interpellato al riguardo, ma non in qualità di sceneggiatore. Chineldi? Finora l’unica attrice ad essere stata contattata è la ...

dituttounpop : 20th Television, parte dei Disney Television Studios, sta pensando di realizzare una miniserie revival di… - Teleblogmag : Un revival di Ally McBeal è in fase di sviluppo - SerieTvserie : Ally McBeal, revival in arrivo? Si pensa ad una serie limitata - 3cinematographe : #AllyMcBeal: un revival con #CalistaFlockhart? Ci sono speranze - tvblogit : Ally McBeal, revival in arrivo? Si pensa ad una serie limitata -