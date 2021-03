Advertising

ciakmag : #SethRogen ha raccontato quanto successo con #EmmaWatson sul set del suo film - cinemaniaco_fb : ?????????????? Seth Rogen fa chiarezza su Emma Watson e la sfuriata sul set di Facciamola finita - GianlucaOdinson : Facciamola finita: Seth Rogen sulla volta che Emma Watson abbandonò il set per una scena troppo spinta… - badtasteit : Facciamola finita: Seth Rogen sulla volta che #EmmaWatson abbandonò il set per una scena troppo spinta - GianlucaOdinson : Emma Watson abbandonò davvero il set di Facciamola finita, lo conferma Seth Rogen -

Ultime Notizie dalla rete : Seth Rogen

Ciak Magazine

Il film in questione è Facciamola finita e a confermare come sono andate le cose è stato lo stesso regista,. Bisogna tornare al 2013, anno in cui è uscito il demenziale This is the End , ...Simmons, Jon Hamm, Zachary Quinto, Mark Hamill,e Ezra Miller. È un grande passo avanti per Amazon Prime Video, voluto da Jennifer Salke , dal 2018 al comando degli Amazon Studios e da ...Seth Rogen si è soffermato a commentare la presunta sfuriata di Emma Watson sul set di Facciamola finita: secondo l'attore, le cose non sarebbero andate così male. In occasione di un profilo dedicatog ...Seth Rogen ha confermato una vecchio rumor riguardante la sua commedia del 2013 This is the End (Facciamola finita il titolo in italiano) e Emma Watson. In un’intervista per il numero di maggio di Bri ...