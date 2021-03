Qualificazioni ai mondiali Qatar 2022: Armenia-Islanda (Di sabato 27 marzo 2021) Nel weekend calcistico ci sarà ancora grande spazio per le Qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. La seconda giornata del Gruppo J mette di fronte Armenia e Islanda al Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Erevan (Armenia), il match avrà inizio alle ore 18 di Domenica 28 marzo. Verso Armenia-Islanda: come arrivano le due squadre? Le due nazionali non si incontrano da più di un decennio, l’ultima gara risale al 2008 dove in amichevole l’Islanda si era imposta per 2-0. L’Armenia padrona di casa arriva al match forte della vittoria sul campo del Liechtenstein per 0-1 ottenuto nei minuti finali grazie ad un’ autorete di Frommelt. Il Ct spagnolo Joaquin Caparros dovrà però fare a meno del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Nel weekend calcistico ci sarà ancora grande spazio per leaidi. La seconda giornata del Gruppo J mette di fronteal Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Erevan (), il match avrà inizio alle ore 18 di Domenica 28 marzo. Verso: come arrivano le due squadre? Le due nazionali non si incontrano da più di un decennio, l’ultima gara risale al 2008 dove in amichevole l’si era imposta per 2-0. L’padrona di casa arriva al match forte della vittoria sul campo del Liechtenstein per 0-1 ottenuto nei minuti finali grazie ad un’ autorete di Frommelt. Il Ct spagnolo Joaquin Caparros dovrà però fare a meno del ...

