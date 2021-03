Puglia zona rossa rafforzata | ordinanza in vigore da oggi | le restrizioni fra seconde case | negozi e ristorazione | coprifuoco Fino al 6 aprile

(Di sabato 27 marzo 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla Regione: L’num. 88 dispone quanto segue:Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 62021: sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni dellaper raggiungere le “”, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza; sono vietati gli ingressi e gli spostamenti indelle persone non residenti, per raggiungere lein ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza. Attività commerciali Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 62021, tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 ...

Stralcio del comunicato diffuso dalla Regione Puglia: L'ordinanza num. 88 dispone quanto segue: Seconde case Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021: sono vietati gl ...