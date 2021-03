Pallanuoto, Serie A1 2021: Quinto-Florentia 11-5 nel terzo turno del Play Out Round (Di sabato 27 marzo 2021) Si è aperta la terza giornata del Play Out Round del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: il match Iren Genova Quinto-RN Florentia è stato vinto dai liguri per 13-9. Rinviato al 21 aprile il derby tra Roma Nuoto e Lazio Nuoto. Prima di quel match però verranno recuperati quelli della seconda giornata. TABELLINO IREN GENOVA Quinto-RN Florentia 13-9IREN GENOVA Quinto: Pellegrini, Panerai 2, Fracas 1, Mugnaini 1, Brambilla, Guidi, Dellacasa, Nora 3, Inaba 4, Bittarello, M. Gitto 2, Gambacciani, Noli. All.: Luccianti.RN Florentia: Cicali, Chemeri, Carnesecchi 1, Benvenuti 1, Sordini, Chellini, F. Turchini, Dani 1, T. Turchini, Ganic 4, Astarita 1, Di Fulvio 1, Sammarco. All.: Minetti.Arbitri: Colombo e L. ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Si è aperta la terza giornata delOutdel campionato diA1 dimaschile: il match Iren Genova-RNè stato vinto dai liguri per 13-9. Rinviato al 21 aprile il derby tra Roma Nuoto e Lazio Nuoto. Prima di quel match però verranno recuperati quelli della seconda giornata. TABELLINO IREN GENOVA-RN13-9IREN GENOVA: Pellegrini, Panerai 2, Fracas 1, Mugnaini 1, Brambilla, Guidi, Dellacasa, Nora 3, Inaba 4, Bittarello, M. Gitto 2, Gambacciani, Noli. All.: Luccianti.RN: Cicali, Chemeri, Carnesecchi 1, Benvenuti 1, Sordini, Chellini, F. Turchini, Dani 1, T. Turchini, Ganic 4, Astarita 1, Di Fulvio 1, Sammarco. All.: Minetti.Arbitri: Colombo e L. ...

Advertising

antonellaa262 : Aktis Acquachiara, Manuel Occhiello: “Una vittoria importante perché alimenta le nostre speranze di qualificazione… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto: Serie A2 Maschile, vittoria nel derby per l'Aktis contro la Canottieri Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto: Serie A2 Maschile, vittoria nel derby per l'Aktis contro la Canottieri Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto: Serie A2 Maschile, vittoria nel derby per l'Aktis contro la Canottieri Napoli - napolimagazine : Pallanuoto: Serie A2 Maschile, vittoria nel derby per l'Aktis contro la Canottieri Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Serie Serie A1: Il Brescia ha la meglio sul C.C. Ortigia 0 0 Voto Vota Articolo Serie A1: come da pronostico è il Brescia ad aggiudicarsi il match alla Paolo Caldarella contro il C. contro una delle squadre più forti e più in forma della pallanuoto ...

Pallanuoto, il TeLiMar Palermo batte il Posillipo alla piscina Olimpica Il TeLiMar Palermo fa suoi i tre punti a disposizione nella terza giornata del Preliminary Round Scudetto del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie A1: alla Piscina Olimpica Comunale di Palermo i padroni di casa battono il CN Posillipo per 10 - 9 al termine di un match dai ritmi elevati. "Vittoria meritata, ma ...

Pallanuoto Serie B: Le Naiadi chiuse, ad Ancona il derby tutto pescarese Rete8 Pallanuoto, Serie A1 2021: Quinto-Florentia 11-5 nel terzo turno del Play Out Round Si è aperta la terza giornata del Play Out Round del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile: il match Iren Genova Quinto-RN Florentia è stato vinto dai liguri per 13-9. Rinviato al 21 aprile il ...

La Pallanuoto Trieste si arrende con onore allo strapotere della Pro Recco Alabardati in palla per tre tempi, poi nell’ultimo i liguri volano sino al 7-16. Buon esordio del giovane Rigoni. Nel finale Razzi colpito al volto da Echenique ...

0 0 Voto Vota ArticoloA1: come da pronostico è il Brescia ad aggiudicarsi il match alla Paolo Caldarella contro il C. contro una delle squadre più forti e più in forma della...Il TeLiMar Palermo fa suoi i tre punti a disposizione nella terza giornata del Preliminary Round Scudetto del Campionato Nazionale diMaschile diA1: alla Piscina Olimpica Comunale di Palermo i padroni di casa battono il CN Posillipo per 10 - 9 al termine di un match dai ritmi elevati. "Vittoria meritata, ma ...Si è aperta la terza giornata del Play Out Round del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile: il match Iren Genova Quinto-RN Florentia è stato vinto dai liguri per 13-9. Rinviato al 21 aprile il ...Alabardati in palla per tre tempi, poi nell’ultimo i liguri volano sino al 7-16. Buon esordio del giovane Rigoni. Nel finale Razzi colpito al volto da Echenique ...