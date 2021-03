Napoli, Skorupski positivo preoccupa Zielinski: erano in camera insieme (Di sabato 27 marzo 2021) Il portiere del Bologna, Skorupski, è risultato positivo al Covid in nazionale: in camera con lui c’era il centrocampista del Napoli Zielinski La notizia è arrivata in mattinata dalla Polonia: il portiere del Bologna, Skorupski, è risultato positivo al Covid. Il portiere è stato messo in isolamento ma fino alla notizia è stato compagno di camera di Piotr Zielinski come riporta Il Mattino. Ansia dunque in casa Napoli in attesa della comunicazione dei prossimi test da parte della Polonia sul suo centrocampista. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Il portiere del Bologna,, è risultatoal Covid in nazionale: incon lui c’era il centrocampista delLa notizia è arrivata in mattinata dalla Polonia: il portiere del Bologna,, è risultatoal Covid. Il portiere è stato messo in isolamento ma fino alla notizia è stato compagno didi Piotrcome riporta Il Mattino. Ansia dunque in casain attesa della comunicazione dei prossimi test da parte della Polonia sul suo centrocampista. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili RAI – Positività al Covid-19 di Skorupski, nessun problema per Zie… - _SiGonfiaLaRete : Napoli, ansia per #Zielinski: era compagno di stanza del positivo Skorupski - rep_napoli : Skorupski positivo, apprensione nel ritiro della Polonia di Zielinski [di Pasquale Tina] [aggiornamento delle 13:08] - vvlnapoli : Skorupski positivo, apprensione nel ritiro della Polonia di Zielinski - sscalcionapoli1 : Polonia, Skorupski positivo al Covid-19! Apprensione in casa Napoli: Zielinski compagno di stanza #Covid… -