Messi, niente addio al Barcellona. Rivaldo: “Lo vedo felice. Penso possa restare un altro anno” (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo aver detto la sua sul potenziale ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, Rivaldo, storico ex campione brasiliano, ha voluto parlare anche del destino di Lionel Messi che, nonostante i tanti rumors d'addio al Barcellona, potrebbe essere ancora a tinte blaugrana.Rivaldo e il futuro di Messicaption id="attachment 1092335" align="alignnone" width="612" Messi (getty images)/captionParlando a Betfair, Rivaldo è convinto che qualcosa sia cambiato nel futuro di Lionel Messi e che La Pulce possa rimanere in terra catalana: "Il Barcellona sta migliorando nelle ultime settimane, sfruttando la forma eccellente di Messi e l'entusiasmo derivante dall'elezione di un nuovo presidente. ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo aver detto la sua sul potenziale ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid,, storico ex campione brasiliano, ha voluto parlare anche del destino di Lionelche, nonostante i tanti rumors d'al, potrebbe essere ancora a tinte blaugrana.e il futuro dicaption id="attachment 1092335" align="alignnone" width="612"(getty images)/captionParlando a Betfair,è convinto che qualcosa sia cambiato nel futuro di Lionele che La Pulcerimanere in terra catalana: "Ilsta migliorando nelle ultime settimane, sfruttando la forma eccellente die l'entusiasmo derivante dall'elezione di un nuovo presidente. ...

Advertising

ItaSportPress : Messi, niente addio al Barcellona. Rivaldo: 'Lo vedo felice. Penso possa restare un altro anno' -… - tearin_myheart_ : mi sento in colpa quando vedo persone che mi mettono negli amici stretti ma io non ce li ho messi???? ma tanto non pu… - Franco_Barile1 : @GuidoCrosetto Da un anno non si sono messi in sicurezza le persone fragili e gli anziani, non si è fatto niente su… - CanciAbo : E niente, fra il PD e i giornalini dei “figli di/nipoti di/mariti di” sono messi così... ?? - toniballarini : RT @paulolden1: La Francia non ha praticamente mai chiuso le scuole e facendo meno tamponi di noi. Ecatombe in Francia? No, per niente, sta… -