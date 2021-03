Melissa McCarthy in ospedale: morsa dal ragno, cosa è accaduto (Di sabato 27 marzo 2021) La star di molti film di successo Melissa McCarthy finisce in ospedale: morsa dal ragno, cosa è accaduto all’attrice. (screenshot video)Melissa McCarthy sta imparando a proprie spese come affrontare la fauna selvatica australiana. La simpatica attrice si trova in Australia per girare un paio di pellicole e ha avuto a che fare con un ragno cacciatore. La McCarthy si è presa gioco di se stessa per aver recentemente detto in un’intervista: “Adoro il fatto che tutti gli insetti e le creature ti uccidano”. Ti potrebbe interessare anche –> Mika, abusi e minacce: il dramma del cantante e giudice di X-Factor Aveva anche aggiunto: “Adoro il fatto di aver visto un ragno delle ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 marzo 2021) La star di molti film di successofinisce indalall’attrice. (screenshot video)sta imparando a proprie spese come affrontare la fauna selvatica australiana. La simpatica attrice si trova in Australia per girare un paio di pellicole e ha avuto a che fare con uncacciatore. Lasi è presa gioco di se stessa per aver recentemente detto in un’intervista: “Adoro il fatto che tutti gli insetti e le creature ti uccidano”. Ti potrebbe interessare anche –> Mika, abusi e minacce: il dramma del cantante e giudice di X-Factor Aveva anche aggiunto: “Adoro il fatto di aver visto undelle ...

